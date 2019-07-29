Диетолог рассказала, как легко сбросить 5 кг за месяц

Диетолог Лилли Соуттер объяснила, что нельзя исключать из рациона никакие продукты.Питание должно быть сбалансированным и обеспечивать организм энергией. Просто следует ограничить употребление жира, тех же углеводов и белков, но не избавляться от них.Сбросить 5 килограмм за месяц поможет клетчатка. Пищевые волокна при попадании в организм создают ощущение наполненности желудка. Из-за этого пропадает желание есть и человек довольствуется меньшим числом калорий.Фрукты, овощи и орехи богаты клетчаткой. Они способствуют похудению в предельно сжатые сроки. По словам диетолога, для сгонки жира мужчинам в среднем надо употреблять не более 2000, а женщинам 1500 калорий в день.Стоит запомнить, углеводы не приводят к ожирению, как думают многие. Лишний вес набирается в единственном случае, когда энергии тратится меньше, чем получается с пищей. Белковые, безуглеводистые и прочие диеты – это бесполезный и неразумный способ подорвать здоровье. Глупый, поскольку не избавляет от лишней массы, зато способен принести вред.Организм человека устроен таким образом, что ему жизненно необходимы различные питательные вещества, витамины и микроэлементы. Они есть во фруктах, овощах, орехе, мясе, кашах и прочем.Отказ от продуктов может вызвать большие проблемы. Например, нехватка углеводов вызывает постоянную головную боль. Появляется беспричинная усталость, перепады настроения и сбой пищеварения. Дефицит углеводов грозит изменением гормонального фона. Поэтому худеть разумнее на фруктах, овощах и орехах. Требуется сокращать потребление калорийной пищи, но не отказываясь он неё полностью.