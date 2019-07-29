Назван витамин, который поможет усилить потенцию и оргазм

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Связь между потенцией, сильным оргазмом и приемом известного БАДа выявили ученые.Так, эксперты объясняют взлет сексуальной активности летом усилением выработки витамина D. Ученые выяснили, что он приводит к увеличению тестостерона в организме. Тенденция была подтверждена исследованиями, которые показали, что у мужчин в июне по сравнению с январем уровень гормона выше на 33%. В связи с чем, и оргазмы летом представители сильного пола испытывают более сильные.Таким образом скорректировать сексуальную жизнь можно с помощью БАДа с содержанием витамина D, однако эксперты считают, что сезонности вполне достаточно для полноценной сексуальной жизни.Кроме того, ученые рекомендуют предприниматься меря предосторожности летом, несмотря на усиление либидо – избегать прогулок на улице с 11 до 15 часов дня, закрывать шторы, принимать прохладный душ, пить больше жидкости, отказаться от алкоголя, носить просторную одежду.