Врачи рассказали, кому особенно полезно есть лимон

Ученые подтвердили, что лимон — очень полезный продукт, в котором содержится много витаминов и минералов.Он повышает иммунитет и устраняет проблемы с ЖКТ. В особенности, он положительно влияет на функционирование печени.После употребления данного плода увеличивается сопротивляемость к инфекциям. Благодаря данному фрукту выводятся холестерин и токсины, значительно ускоряются обменные процессы в печени.Что касается сока лимона, то его употребление заставляет вырабатывать ферменты для расщепления сложных белков. Также разжижается кровь, фильтрующаяся печенью. Если работа органа нарушена, то образуются тромбы.Медики советуют употреблять лимон как можно чаще. Его следует добавлять не только в чай, а использовать в качестве приправы к рыбе и мясу. Сок фрукта идеален как начинка для выпечки. Утром лимон можно добавлять в стакан прохладной воды, в результате чего увеличится расщепление жировых клеток, а человек станет более бодрым.