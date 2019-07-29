Названы болезни, передающиеся через домашних питомцев

Главное — правильное обращение.Наши четвероногие друзья не только милые, но и таят в себе скрытые угрозы. Так, ученые рассказали, что есть ряд болезней, которые человек легко может подхватить, неправильно общаясь с животными.Бартонеллез (болезнь «кошачьей царапины»)Переносчики: кошкиПосле тесного контакта с кошкой, и заживания раны от царапания или укусов начинается «самое интересное». На месте раны появляется небольшое пятно, которое перерастает в пузырь с жидкостью. В течении месяца происходит воспаления лимфоузла, который находится к ране ближе всего. Возможно развитие менингита.Чтобы не допустить распространения болезни стоит обработать рану перекисью, а затем йодом или зеленкой.ОрнитозПереносчики: комнатные птицы (попугаи, волнистые попугайчики, канарейки и др.).Этот недуг передается воздушно-капельным путем. Так, если вы подойдете к клетке с вашей птицей и вдохнете пыль, которая там есть, то вас ждут очень неприятные последствия. Так, у человека начинается озноб, сильные мышечные и головные боли, поднимается температура, а также воспаляется трахея и глотка. Поражающий эффект этой болезни огромен, так страдают легкие, сердце, печень, селезенка, а также нервная система.Защититься от это недуга никак не получить.ТоксоплазмозПереносчики: кошкиУ животного как правило эта болезнь не проявляется. Возбудители могут находится как в кошачьем туалете (экскременты, грязный наполнитель), так и на шерсти самого животного. При данном заболевании наблюдается сильное увеличение лимфоузлов, а также резкое повышение температуры тела у человека.В целях профилактики соблюдайте элементарные правила гигиены, не выпускайте кошку на улицу, а также не давайте ей сырые продукты.