Медики подсчитали, сколько микробов содержится в одном яблоке

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Опасны ли они для желудка.Внутри яблок скрываются микробы — около 100 миллионов в каждом, даже в хорошо помытом. Это показало новое исследование ученых.Отчет об этой работе опубликовал журнал Frontiers in Microbiology. Его авторы, ученые из Технологического университета Граца (Австрия), заявили, что в яблоках сконцентрировано какое-то невероятное количество микробов и назвали цифру 100 миллионов в среднем. Исследователи отмечают, что именно сырые фрукты и овощи обычно становятся главными наполнителями кишечной микрофлоры, поскольку в еде, которая готовится, гибнет большинство микроорганизмов.Изучая, как много бактерий присутствует в магазинных и домашних яблоках, ученые обнаружили во всех огромное число микробов – в каждом грамме мякоти и семян содержалось около 500 тысяч разнообразных бактерий.Насколько эти микробы полезны для человека, пока еще не понятно – это вопрос будущего исследования.В то же время исследователи сообщили, что внутри магазинных яблок содержалось больше микробов, способных провоцировать проблемы с желудком.Согласно научным тело человека содержит в себе в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих микроорганизмов, чем собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что именно бактерии в организме «дирижируют» важными процессами, включая сердечно-сосудистую деятельность и работу мозга.Авторы нового исследования удивлены тем количеством микробов, которое они обнаружили в яблоках. Как и тем, что бактериями оказались полны яблоки из домашних садов, которые не обрабатывались пестицидами и не подвергались другим видам обработки.