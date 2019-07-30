Названы продукты, выводящие токсины из организма

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Какие продукты прекрасно справляются с задачей выведения из организма шлаков и токсинов, рассказали диетологи.Эксперты утверждают, что ряд продуктов способен эффективно очистить тело от всех нежелательных веществ. В первую очередь речь идет о яблоках. Однако, чтобы получить необходимый эффект, употреблять их придется вместе с кожурой.Поможет “вымести” из организма токсины и капуста. Она содержит в себе достаточно клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения. К тому же в капусте содержится немало серы, что используется печенью как своеобразный фильтр.Третий продукт — это лук. Данный овощ выводит из тела шлаки и токсины за счет содержащихся в нем аминокислот.Диетологи уверены, что эти три продукта способны помочь организму результативно избавиться от шлаков и токсинов.