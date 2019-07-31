Ученые выяснили причину старения организма
Группа ученых из Технического школы Витербо при Университете Южной Калифорнии (США) нашла причину старения клеток организма. По их словам, как только начинают стареть клетки организма, начинается процесс старения человека в целом.
Их работа опубликована в Journal of Biological Chemistry. Ученые пришли к выводу, что клетки стареют потому, что перестают синтезировать нуклеотиды, из которых построены ДНК.
«Старение клеток — это целый процесс, который нарушает жизненный цикл клеток, который способствует как возрастной дегенерации, так и гиперпластическим патологиям, включая рак», — пишут ученые в своей работе.
Также ученые доказали, что старение клеток часто вызвано возникновением раковых опухолей. Проще говоря, как только клетки сталкиваются с возникновением рака, они пытаются не допустить распространения и начинают стареть и увядать. Специалисты назвали этот процесс защитным барьером.
Ученые уверяют, что нашли новые пути к новым методам борьбы с раком. Эта работа позволит им применить старения клеток в изобретении лекарств, которые смогут помочь в устранении стареющих клеток, чтобы обеспечить человеку более здоровую старость.
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