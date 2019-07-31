Ученые выяснили причину старения организма

Исследование провели в США.Группа ученых из Технического школы Витербо при Университете Южной Калифорнии (США) нашла причину старения клеток организма. По их словам, как только начинают стареть клетки организма, начинается процесс старения человека в целом.Их работа опубликована в Journal of Biological Chemistry. Ученые пришли к выводу, что клетки стареют потому, что перестают синтезировать нуклеотиды, из которых построены ДНК.«Старение клеток — это целый процесс, который нарушает жизненный цикл клеток, который способствует как возрастной дегенерации, так и гиперпластическим патологиям, включая рак», — пишут ученые в своей работе.Также ученые доказали, что старение клеток часто вызвано возникновением раковых опухолей. Проще говоря, как только клетки сталкиваются с возникновением рака, они пытаются не допустить распространения и начинают стареть и увядать. Специалисты назвали этот процесс защитным барьером.Ученые уверяют, что нашли новые пути к новым методам борьбы с раком. Эта работа позволит им применить старения клеток в изобретении лекарств, которые смогут помочь в устранении стареющих клеток, чтобы обеспечить человеку более здоровую старость.