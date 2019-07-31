Медики сообщили, как кофе влияет на плод при беременности

Беременным женщинам лучше не пить кофе, считают китайские ученые.Его употребление может приводить к повреждению печени у плода и к появлению серьезных задержек в его развитии.Journal of Endocrinology опубликовал отчет от исследовании китайских ученых из Университета Уханя. Эти специалисты пришли к выводу о том, что употребление кофе при беременности может вредить здоровью и развитию зародышей.Дискуссии о том, как кофеин и другие компоненты бодрящего напитка влияют на организм беременных женщин, ведутся давно – у кофе обнаруживаются то плюсы, то минусы для женщин, находящихся в ожидании ребенка. Изучая влияние кофе на беременность, китайские ученые наблюдали за жизнью нескольких десятков беременных крыс, которым в корм добавлялся кофеин. Исследователей интересовало, может ли кофе тормозить развитие ребенка, провоцировать выкидыши или способствовать рождению недоношенных детей.Эти испытания побудили специалистов сделать вывод о том, что большие дозы кофе на самом деле ведут к уменьшению массы плода и замедляют скорость его развития. Кроме того, ученые обнаружили неблагоприятное влияние кофеина на печень детенышей еще в период их внутриутробного развития.В частности, было установлено, что под влиянием кофеина организмы беременных самок начинали увеличивать выработку стрессовых гормонов. В результате в печени детенышей блокировалась активность гормона роста IGF1 -потомство самок, употреблявших кофеин при беременности, в будущем гораздо чаще страдали от цирроза печени и других нарушений в ее работе.«Эти выводы необходимо подтвердить в ходе наблюдений и за людьми, однако мы все же не рекомендовали бы женщинам пить кофе во время беременности», — резюмировали авторы проекта.