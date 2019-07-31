Названы опасные заболевания, возникающие летом

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Болезни уха-горла-носа или ЛОР-органов в летний сезон – типичная картина для врачей. Специалисты рассказывают, какие из них особенно опасны.ОРВИ. Возникновению этих инфекций летом способствуют прежде всего резкие перепады температур, связанные с использованием кондиционеров, употреблением холодных напитков и мороженого, купанием в холодной воде. Все это ослабляет иммунитет.Жертвам летних ОРВИ лечиться нужно так же, как в любое другое время – должен быть обеспечен постельный режим, также необходимы обильное теплое питье, лекарства. Многие относятся к летним недомоганиям довольно беззаботно, игнорируют нужное лечение в полном объеме. Между тем, инфекция, которая переносится на ногах, способна дать очень опасные осложнения – например, привести к пневмонии и менингиту.Насморк. Обычный насморк, будучи не пролеченным до конца, способен обернуться развитием инфекции, ведущей к гаймориту. Среди осложнений, которые могут возникать в связи с гайморитом, есть очень опасные – это флегмона глазницы, менингит, абсцесс мозга и сепсис.Отит. Воспалительный процесс в ухе часто настигает летом любителей отдыха на воде. Дело в том, что купания могут провоцировать как недостаточную, так и чрезмерную секрецию ушной серы, с чем в свою очередь связано активное размножение микробов.Плохо леченный или не леченный отит может перейти в хроническую форму. Осложнения эта инфекция дает редко, они развиваются в основном у пациентов с иммуннодефицитами и сахарным диабетом. Этим пациентам нужно бояться некротизирующего наружного отита – при данном осложнении воспаление может затронуть кости черепа и мозг, что резко увеличивает риск летального исхода.В целом уши необходимо беречь от возможных бактериальных инфекций, в случае которых могут появляться гнойные выделения. По словам врачей, без должного лечения такие инфекции грозят развитием опасных для жизни осложнений — абсцесса мозга, менингита и других.Ангина. Вы заблуждаетесь, если думаете, что ангина – это зимняя болезнь. Именно летом нужно бояться инфекций горла. Медики предупреждают: в случае тяжелой ангины возможны заражение крови, отравление организма продуктами жизнедеятельности микробов и распада тканей организма. Затянувшаяся ангина может спровоцировать воспаление почек, поспособствовать развитию ревматизма.Одно из самых опасных осложнений при ангине — абсцесс глотки, при этом возбудители инфекция способны проникнуть в полость черепа.