Ученые определили лучшие ягоды для нормализации давления

Исследование провели в Великобритании.Ученые из Университета Восточной Англии и Гарварда в ходе эксперимента постоянно следили за давлением своих пациентов. Оказалось, что лучшее средство для этого – плоды черники, клубники, ежевики и черной смородины. Если ягод под рукой не оказалось, ученые предложили заваривать листья этих растений и употреблять вместо чая.Так, по данным эксперимента, ягоды способны благоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему. Исследование показало, что ежедневное употребление в пищу 150 граммов этих ягод буквально через две-три недели улучшают здоровье и приводят в норму давление и состояние сердца.При этом специалисты заметили, что если под рукой не оказалось свежих ягод, то их прекрасно могут заменить сухие плоды.По словам руководителей эксперимента, одни ягоды не смогут помочь пациентам, при их употреблении необходимо соблюдать диету и заниматься умеренными физичискими упражнениями, отказаться от напитков, содержащих кофеин и от табакокурения.Врачи напоминают о том, что лечить высокое кровяное давление необходимо, так как оно способно утолщать артерии, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже инсультам.