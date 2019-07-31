Врачи перечислили привычки, продлевающие жизнь

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Эти простые действия способствуют укреплению здоровья.Чтобы начать вести здоровый образ жизни, совсем необязательно вносить в жизнь кардинальные изменения, например, уезжать жить в деревню.Более того, менять привычный жизненный ритм необходимо постепенно, чтобы изменения не стали стрессом для организма. Есть целый перечень полезных привычек, способных укрепить здоровье и сохранить красоту без каких-либо «подвигов».Питье чистой водыЕжедневно следует выпивать не меньше 1,5-2 литра обычной чистой воды. Не лимонада, не кофе, не чая, а именно воды. Начинать день стоит, выпивая стакан воды. Такое же количество воды необходимо выпивать за полчаса до каждого приема пищи.Полезный завтракНе стоит сразу же после пробуждения пытаться набить желудок. Лучше дождаться, пока аппетит проснется сам. На завтрак можно употреблять овощи, а также овсяную кашу, добавляя в нее свежие фрукты, мед и орехи.Употребление в пищу натуральных продуктовЭто одна из самых полезных привычек. Поэтому, чтобы сохранить здоровье и красоту, в рацион необходимо включить как можно больше натуральных продуктов. По возможности не стоит смешивать углеводную пищу с продуктами, содержащими большое количество белка.Отказ от мясногоПо поводу вреда и пользы вегетарианства единственного мнения не существует. Однако все без исключения диетологи признают, что периодический отказ от животной пищи идет человеческому организму только на пользу. Это способствует отдыху (разгрузке) пищеварительной системы, повышению иммунитета, а также снижению уровня холестерина. Стоит взять за правило устраивать постные дни хотя бы раз в неделю.Пешие прогулкиЧтобы поддерживать в хорошем состоянии опорно-двигательную систему очень полезно совершать ежедневные пешие прогулки на расстояние минимум 2-3 км. Привычка станет еще полезнее, если прогулки будут совершаться на свежем воздухе. Ходить необходимо в темпе, позволяющем вести беседу без затруднения дыхания.Ходьба босикомХодить босиком необходимо при каждой удобной возможности. Эта полезная привычка успокаивает нервы, поскольку снимает с организма лишний электрический заряд. Кроме того, хождение босиком — это самая эффективная профилактика грибка и других заболеваний стоп.Солнечные ванныПрием солнечных ванн позволяет зарядить организм положительной энергией, а также способствует выработке витамина D. Но эта привычка должна быть умеренной. Загорать можно только в утреннее и вечернее время, поскольку нахождение под ультрафиолетом в обед, кроме всего прочего, способствует быстрому старению кожи.ЗакаливаниеЗакаливать организм необходимо постепенно. Поэтому не стоит с первого дня начинать обливаться холодной водой. Лучше начать с приема контрастного душа, который не только подготовит организм к обливаниям, но и очистит, а также омолодит кожу.Тренировка мышцРазличные физические упражнения особо полезны тем людям, которые ведут пассивный образ жизни. Выбирать необходимо тот вид спорта, который позволит тренировать как можно больше мышечных групп, и при этом будет приносить удовольствие.Кроме всего прочего, не стоит забывать о том, что самая полезная привычка для любого человека — это отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотических веществ.