Врач развенчал пользу популярного лекарства от простуды

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Что не помогает.Какие препараты абсолютно бесполезны и даже вредны при лечении простуды или ОРВИ, рассказала Ирина Добрецова, являющаяся врачом общей практики.Медик подчеркнула, что самыми бесполезными лекарствами в этом случае являются любые иммуностимуляторы и иммуномодуляторы. По мнению эксперта, случаев, когда иммунитете на самом деле ослаблен имеется весьма немного и данный факт давно уже доказан. Добрецова пояснила, что болеть в течение недели для человека абсолютно нормально — этого времени хватает, чтобы организм справился с болезнью.Если говорить об антибиотиках, то медик посоветовала обращаться к ним только в крайнем случае. Добрецова подчеркнула, что антибиотики это вовсе не панацея, а вполне себе вредный препарат.Таким образом, врач рассказала, какие лекарства бесполезны при ОРВИ и простуде.