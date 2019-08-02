Медики рассказали, полезно ли пить воду с лимоном каждый день

Воду с лимоном часто рекомендуют как универсальное средство: многие считают, что она помогает снизить вес и избавить организм от токсинов.На страницах издания the-challenger.ru диетологи рассказали, какое отношение к реальности имеют эти советы.Считается, что выпитый утром стакан тёплой воды с выжатым в неё лимоном помогает улучшить пищеварение. У этого «ритуала» действительно есть свои плюсы, хотя на самом деле добиться серьёзного результата вряд ли возможно, говорит диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт по снижению веса Наталья Фадеева.Главный аргумент против лимонной воды — отрицательное воздействие всех цитрусовых на желудок. Даже не зная о таком вредном свойстве лимона, можно заметить усугубление желудочных болей, если слишком увлечься цитрусовыми. Почему же такой напиток кто-то до сих пор считает полезным?Прежде всего лимонная кислота может улучшить поглощение гидроксида алюминия. Это вещество содержится во многих медицинских препаратах-антацидах, которые применяются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нейтрализуют соляную кислоту. Такие препараты обычно назначают лишь на начальных стадиях кислотозависимых заболеваний, а при более серьёзных проблемах их не рекомендуется использовать. Поэтому лимонная кислота может быть не только ненужной организму, но часто даже вредной.Витамин С, содержание которого в лимонах велико, улучшает минеральный обмен в организме. Тем не менее этот витамин можно употреблять и с другими фруктами и овощами: клубникой, сладким перцем, капустой, брокколи, шпинатом. Значит, и в ритуальном стакане лимонной воды нет большого смысла: достаточно просто включить в свой завтрак любимые фрукты.Наконец, наиболее важным полезным свойством лимона считается детокс. Не все при этом понимают, в чём суть этого процесса и что именно выводится из организма. Токсины — это вредные вещества, которые могут поступать вместе с пищей, водой или даже воздухом.Во время детокса не до конца выведенные из организма токсины должны исчезнуть, а для этого нужно на время вводить в свой рацион лишь определённый узкий круг продуктов. Но основательного научного доказательства этому нет, тем более что от любых ненужных веществ организм способен избавиться самостоятельно. Важно лишь правильно питаться, а остальное — работа вашего организма, говорит диетолог.Однако многие любители детокса уверяют, что лимонная вода для похудения работает: снижается вес и даже улучшается самочувствие. Диетологи же настаивают на том, что это не более чем популяризованный миф. И даже если считать детокс действенным, в лимонной воде нужного вещества (d-лимонена) недостаточно: активным считается минимум 500 миллиграммов d-лимонена, а в литре сока цитрусовых содержится лишь 100 миллиграммов.«Вода с выжатым в нее лимоном, как и обычная, в любом случае повышает количество жидкости в организме. Как правило, её употребляют люди, которые к тому же занимаются спортом. Ещё такая вода помогает при жаркой погоде: выделяется больше жидкой слюны и поэтому меньше ощущается жажда», — отмечает Наталья Фадеева.Лимон — основной источник витамина С и витаминов группы В. Витамин С должен регулярно поступать в организм, поскольку он больше всего разрушается. Если человек несбалансированно питается, вода с лимоном поможет добирать необходимое количество витамина С. Сам этот витамин является антистрессовым (он участвует в образовании гормонов надпочечников, которые работают против стресса) и помогает поддерживать иммунную систему. Но даже если пить обычную воду и при этом нормально питаться, часто есть овощи и фрукты, то совершенно необязательно добавлять лимон — будет тот же эффект, отмечает диетолог.Витамин С и витамины группы В улучшают обменные процессы (обмен углеводов, жиров), к тому же в лимонной воде содержится цитрусовый пектин, который не даёт всасываться лишнему жиру. Но это действие настолько минимально, что уповать на него не стоит, и лимонную воду вполне можно заменить обычной.Сок лимона может быть противопоказан при частых обострениях желудочного гастрита и дуоденита. Она обладает сокогонным эффектом, то есть выделяется больше желудочного сока, ферментов поджелудочной железы, поэтому есть, конечно, риск для желудка. При таких хронических заболеваниях лучше пить обычную воду или добавлять лимон в чай, но обязательно после еды и в небольшой концентрации.Многие из тех, кто убеждён в пользе лимонной воды, на самом деле просто замещают питьём обычную более калорийную пищу, поэтому в результате и теряют вес так быстро. Безусловно, это сказывается на здоровье не лучшим образом и в скором времени вызывает физическую усталость.В целом же лимон — полезный цитрусовый фрукт, который поможет сохранить здоровье, но одного стакана лимонной воды по утрам явно не хватит, чтобы произошли какие-либо серьёзные изменения. Но не забывайте, что пить воду (без лимона) вам просто необходимо. И мы подробнейшим образом объясняли почему.