Дерматолог рассказала, в чем вред отбеливающих кремов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В жаркое время года не стоит использовать отбеливающие средства для кожи, в ином случае, результат может быть противоположным.Врачи настаивают, что ни прикаких обстоятельствах, не рекомендуется использовать средства для отбеливания кожи во время летнего периода. Дело в том, что такая косметика содержит в больших дозах компоненты, которые, в конечном счете, не только не отбелят вашу кожу, но и могут стать причиной сильной пигментации и раздражений, сыпи.По словам дерматолога, современные отбеливающие кремы довольно действенны и безопасны для кожи, но только при их правильном использовании.«Даже если вы не на курорте и весь день проводите в офисе, использовать эти кремы летом и в начале осени (до наступления пасмурной погоды) нельзя. Ведь вы подвергаетесь воздействию ультрафиолета даже во время того, как идете к остановке, выходите на балкон, отправляетесь в магазин.Отдельные активные вещества таких косметических средств на солнце могут повторно окисляться, что в итоге приводит к так называемой фотосенсибилизации и фотостарению. Проще говоря, это появление пигментации и преждевременное старение, появление морщинок и «дряблости», — говорит врач.Отметим, специалист также упоминала, что в жару крайне вредной является и декоративная косметика. По ее словам, увлажняющие кремы, тоналка, лосьоны и прочее могут спровоцировать сильнейше ожоги, которые в отличие от обычных, будут напоминать о себе пятнами в течение нескольких лет.К тому же, яркое солнце в сочетании с рядом компонентов косметических средств ведет к обострению кожных заболеваний.