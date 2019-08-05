Названы здоровые альтернативы чизкейку и роллам

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Чем заменить вредную еду.Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова убеждена, что вкусные, но далеко не полезные продукты из ресторанного меню и популярные нездоровые блюда можно заменить здоровой альтернативой. По ее словам, вкусовые качества от этого не порадуют, а фигура и самочувствие только выиграют.На insragram-страничке она перечислила самые распространенные блюда и напитки, а также рассказала, чем их можно заменить. Здоровые альтернативы помогут уменьшить калории, при этом, не отказываясь от любимых продуктов.Классический чизкейкОчень вкусно, но довольно жирно. Хорошая творожная запеканка с гладкой текстурой и ягодами будет не хуже чизкейка.Фруктовые смузиИмеет место быть, если нет возможности поесть, либо нужно быстро восстановить силы, либо вы/ребёнок по-другому не едите фрукты. Однако это все равно большое количество фруктозы разом. Заменяйте часть фруктов на овощи/зелень, выбирайте лёгкую основу вода/кефир/нежирное молоко, делайте густой смузи, чтобы сохранить цельные кусочки.Запеченные роллы и в кляреОпустим то, что в рис добавляют сахар, но роллы в кляре и с большим количеством соуса или сыра — не самый лучший вариант. А вот роллы с водорослями, овощами и рыбой — отличный вариант полноценного приема пищи.