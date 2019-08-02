Диетолог рассказал, какой вид кефира полезен сердечникам

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Кому вообще лучше не пить кефир.Несмотря на то, что кефир стал чуть ли не самым любимым кисломолочным продуктом, он полезен не всем.По ее словам, этот продукт могут переносить только люди, которые не имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). И даже этим людям необходимо помнить, что частое употребление этого напитка не всегда приносит пользу.«Если кефир пить ежедневно, то это может привести к переизбытку в организме насыщенных жиров», — сказала диетолог.Она отметила, что в составе продукта имеются молочные жиры, которые не всегда полезны людям, имеющим проблемы с сердцем и сосудами. Таким людям, по ее словам, необходимо покупать кефир с наименьшей долей жирности.«Также кефир не рекомендуется употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Также его употребление должны ограничить для себя люди с кандидозом», — подчеркнула Ионова.Диетолог не рекомендовала употреблять кефир и подобные напитки людям, которые не переносят лактозу.Диетологи дали рекомендации по выбору кефира: покупать необходимо тот кефир, срок хранения которого не превышает 14 дней.