Этот орех полезен сердечникам и гипертоникам
Орех кешью оказался очень полезным для здоровья. Чудо-орех снижает артериальное давление и помогает кровообращению.
Кешью способен не только быстро утолять голод, но и восстанавливать многие процессы в человеческом организме, что особенно важно после 40 лет.
Эксперты в области кардиологии уверены: ежедневное потребление этого ореха сокращает риски развития гипертонии, инсульта и ишемической болезни сердца, а высокое содержание витаминов и минералов способно расширять проходимость сосудов и снижать давление.
Благодаря высокому содержанию магния и калия, сосуды защищены от резкого сужения, которое и является прямым провокатором повышенного давления и головной боли.
Фосфор и железо, работая в дуэте, не только улучшают циркуляцию крови во всем организме, но и насыщают клетки кислородом и необходимым питанием.
Жирные кислоты, содержащиеся в кешью, отвечают за контроль холестерина. При повышенных показателях они способны устранять бляшки, тем самым защищая организм от образования опасных сгустков крови — тромбов.
С помощью широкого витаминного состава, в который входят такие группы как В, Е, Н, К, орехи способны укреплять общую иммунную систему человека. Это способствует улучшению устойчивости организма не только к вирусам, но и к другим заболеваниям, в том числе и проблемам с сердечно-сосудистой системой.
Специалисты также рекомендуют повысить суточное потребление ореха кешью до 40 грамм. Но важно понимать и то, что он не должен содержать вкусовых добавок в виде соли и специй, так как они препятствуют снижению артериального давления и дают противоположный эффект.
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