Назван безболезненный способ бросить курить

После отказа начинается абстинентный синдром.Большинство курильщиков рано или поздно пытались бросить это дело. Проблемы со здоровьем, с зубами, постоянный неприятный запах не добавляют привлекательности этой пагубной привычке. Врач рассказал про максимально безболезненный способ отказа от курения.Сообщают, что резкий и безболезненный отказ от курения возможен только при небольшом стаже от 3-5 лет. Причина в том, что за этот период полноценная зависимость еще не успела выработаться у организма. К сожалению, курильщикам с большим стажем сделать это будет сложнее. Но врачи уверяют, что отказ от курения является обязательным в любом возрасте.После отказа от курения начинается абстинентный синдром. Ломка может длиться как неделю, так и несколько месяцев. Для ее смягчения врачи советуют прибегнуть никотиноземенительной терапии (спреи, пластыри и так далее).Врач акцентирует, что многие курильщики снова и снова возвращаются к пагубной привычки спустя время. В основном, это связано с тем, что курение у людей переплетается с моделями его социального поведения (употребление кофе, общение, прогулки, отдых). Для того, чтобы предотвратить возвращение, следует найти новые увлечения, сменить стиль поведения. Большинство привычек никуда не уходят, но их можно заменить более полезными и неразрушающими.Для того, чтобы не сорваться во время ломки, стоит понимать, что организм привык к постоянной никотиновой подпитке. Его дефицит может привести к усилению кашля, потому что легкие перестраиваются на новую модель работы. Могут также появится головные боли, тошнота, недомогания и раздражительность. По мнению врачей, это нужно перетерпеть, потому что организм попал в непривычные для него условия. Однако отсутствие постоянного желания выкурить сигарету, которое, к слову, часто возникает в самый неудобный момент, того стоит.Существует миф, что пожилым людям бросать курить опасно. Немецкие ученые провели огромное научное исследование, по результатам которого они пришли к выводам, что вообще никакой зависимости между отказом от курения и ухудшением здоровья нет и быть не может.По мнению специалистов, лучшим помощником для перестройки является положительный пример. Так вот, бывший президент США Барак Обама смог бросить курить после 33 лет стажа.