Кардиологи рассказали, как нормализовать давление при гипертонии

Основным проявлением гипертонии является патологическое повышение артериального давления, т. е. давления внутри сосудов, обеспечивающего возможность продвижения крови по кровеносной системе.

Начинаясь как нарушение функций регуляции кровяного давления, гипертоническая болезнь в дальнейшем приводит к различным заболеваниям внутренних органов. Артериальная гипертония занимает лидирующее место среди главных причин сокращения жизни, поскольку способствует развитию таких опасных заболеваний, как стенокардия, инфаркт миокарда и инсульт.

При лечении гипертонии применяются следующие средства.

Рецепт 1

При начальных формах гипертонии натрите лимон с кожурой, но без косточек, смешайте 2 части лимонной кашицы с 1 частью сахарного песка. Принимайте по 1 ч. л. 3 раза в день перед едой.

Рецепт 2

Возьмите по 1 стакану сока свеклы, морковного сока, протертого хрена и меда, хорошо все перемешайте, добавьте сок 2 лимонов. Принимайте по 1 ст. л. 3 раза в день за час до еды или через 2–3 часа после еды. Курс – 1,5–2 месяца. Смесь храните в темном прохладном месте в плотно закрытой стеклянной банке.

Рецепт 3

Залейте 1 ч. л. сухой измельченной травы чабреца 1,5 стакана кипятка. Настаивайте, укутав, ночь. Утром процедите, добавьте 1 ст. л. меда и сок половины лимона, все тщательно перемешайте. Пейте по 0,5 стакана 3 раза в день за 20–30 минут до еды. Курс – 1,5–2 месяца.

Рецепт 4

Смешайте по 1 стакану морковного и свекольного сока, по 0,5 стакана лимонного и клюквенного сока, 200 г меда, 100 мл спирта. Настаивайте в темном прохладном месте 3 дня, периодически встряхивая. Принимайте по 1 ст. л. 3 раза в день до еды. Курс – 1,5–2 месяца.

Рецепт 5

Высушите лимонные корочки, измельчите их. Залейте 2 ст. л. порошка из сушеных лимонных корочек 2 стаканами воды, варите на слабом огне в закрытой посуде 30 минут, охлаждайте 10 минут, процедите. Принимайте настой по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Рецепт 6

Промойте теплой водой 10 лимонов средней величины, обсушите, нарежьте кружочками и сложите в трехлитровую банку. Добавьте туда 0,5 л меда, 0,5 л сока алоэ, 0,5 л спирта (коньяка или водки). Банку закройте полиэтиленовой крышкой и поместите в темное место строго на 40 дней. Начиная с 41-го дня, пейте по 1 ст. л. за полчаса до еды 3 раза в день. Курс лечения – 15 дней. При необходимости повторите после перерыва в 10–15 дней.
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