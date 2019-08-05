Врачи объяснили, кому категорически нельзя есть йогурт

Йогурт — один из самых популярных продуктов при диетах.

Однако, далеко не каждый знает, что есть целый список противопоказаний, когда необходимо исключить йогурт из своего рациона.

Так, речь идет именно о натуральных, так как искусственный йогурт — сам по себе является вредным продуктом.

Натуральный йогурт противопоказан при:

гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока (повышает кислотность);
язвах желудка и двенадцатиперстной кишки;
метеоризме (при переваривании йогурта образуются газы);
диарее (йогурт обладает слабительным действием);
различных заболеваниях почек (может вызвать почечную недостаточность).

Йогурт также противопоказан детям до одного года (раздражает детский желудок).
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