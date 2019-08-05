Врачи объяснили, кому категорически нельзя есть йогурт

Йогурт — один из самых популярных продуктов при диетах.Однако, далеко не каждый знает, что есть целый список противопоказаний, когда необходимо исключить йогурт из своего рациона.Так, речь идет именно о натуральных, так как искусственный йогурт — сам по себе является вредным продуктом.Натуральный йогурт противопоказан при:гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока (повышает кислотность);язвах желудка и двенадцатиперстной кишки;метеоризме (при переваривании йогурта образуются газы);диарее (йогурт обладает слабительным действием);различных заболеваниях почек (может вызвать почечную недостаточность).Йогурт также противопоказан детям до одного года (раздражает детский желудок).