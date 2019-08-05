Врач рассказала, как разные натуральные соки влияют на организм человека

На основе натуральных соков также полезно делать витаминные коктейли.С помощью натуральных свежевыжатых соков можно не только очистить и оздоровить организм, но и похудеть. О том, каким напиткам отдать предпочтение худеющим и не только рассказала на странице в Instagram диетолог-нутрициолог Анна Никольская.По словам эксперта, сок – это концентрат полезных веществ из овоща или зелени. Этот напиток может стать отличной профилактикой ряда недугов. Диетолог советует начинать употребление соков с 50 мл.Какие соки выбрать:Огурец – очищает почки (дает мочегонный эффект), содержит фермент erepsin, который помогает расщепить белки и уменьшает воспаление.Морковь – стимулирует работу печени (выводит токсины), насыщает бета-каротином (зрение, УФ-защита кожи).Сельдерей – противовирусный, хелирующий (выводит тяжелые металлы), защелачивает, выводит мочевую кислоту, мягко растворяет камни в желчном.Свекла – естественное очищение крови, восстановление сердечно-сосудистой системы, увеличение выносливости, снижение давления, насыщение калием и железом.Брокколи – регулирует уровень сахара и регулирует гормональный фон.Капуста – комплексная терапия при язве желудка.Кинза – мощный хелатор (ртуть, свинец…).Чеснок – защита от вирусов, бактерий, грибков (содержит аллицин, писала об этом пару постов назад).Имбирь – универсальный, для снижения веса, очищения печени и кишечника.Лимон – снижает воспаление и симптомы аллергии (витамин С и кверцетин), способствует снижению веса (эфирное масло в цедре).Петрушка – натуральное мочегонное, защелачивает, снимает боль в суставах при артрите.Также нутрициолог предложила несколько рецептов полезных коктейлей на основе свежих соков.Общеукрепляющий: 1 огурец – 8 морковок – ? лимона – 1 зеленое яблоко.Детокс печени: 1 свекла – 6 стеблей сельдерея – 1 чашка кинзы – ? лимона – 2 см корня имбиря.Здоровое сердце: 2 см имбиря – 1 зубчик чеснока – 1 свекла – 2 моркови – 1 лимон – 1 огурец – 1 см острого перца.