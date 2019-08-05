Диетологи выявили главную причину лишнего веса

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Во всем виноваты магазины, которые продают вредную пищу.В Британии между учеными-диетологами и владельцами супермаркетов разгорелся настоящий скандал.Ученые обвинили супермаркеты в том, что они способствуют распространению ожирения, делая проблему избыточного веса еще более массовой. Выводы сделаны специалистами из Британии, представляющими Королевское общество общественного здравоохранения.Ученые организовали масштабный опрос, спросив у добровольцев, что они думают о связи ожирения и посещения супермаркетов. Лишь один из пяти опрошенных респондентов выражал мнение, что в таких точках принимают достаточно мер для противостояния тенденции массового ожирения.Кроме того, 48% участников исследования убеждены, что властям Британии необходимо обязать такие точки продаж предлагать потребителям более широкий выбор здоровой еды.Как правило, в супермаркетах, расположенных вблизи жилых домов, продукты выставлены таким образом, чтобы люди первоочередно замечали вредные для здоровья продукты и напитки. Речь идет о чипсах, полуфабрикатах, газировке, сахаре и сладостях. Исследование показало, что девять из десяти находящихся на уровне глаз покупателя товаров относятся к категории вредных.Накануне ученые рссказали, почему выражение дешевле-не всегда значит хуже, не работает. В первую очерьдь речь идет о фастфуде. Кроме питательности, никакой пищевой ценности фастфуд не несет. Однако, иногда можно себе позволить полакомиться этой едой, главное — выбрать заведение, в качестве продукции которого ты уверена.Дело в том, что мясо, которое переработали — это чуть ли не самый опасный продукт в нашем рационе питания. Покупая готовые котлеты, пельмени и другие, ты никогда не будешь уверена в качестве продуктов, из которых эти полуфабрикаты были приготовлены. То же самое касается и колбас с сосисками.