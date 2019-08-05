Врачи назвали самые полезные фрукты и овощи месяца

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Что нужно есть в августе.Специалисты дали рекомендации о том, какие фрукты и ягоды есть смысл употреблять в августе. По их словам, нужно включить в рацион арбузы, дыни и облепиху.Эксперты отметили, что в августе не стоит пренебрегать свежей вишней, виноградом и облепихой. Как оказалось, последняя содержит целых 8% жира. Масло этой ягоды применяется для лечения язвы и при иных желудочно-кишечных недугах.Профессионалы заметили важность арбуза при жаркой погоде – ягода прекрасно справляется с жаждой. Полезность дыни заключается в богатом содержании аскорбиновой кислоты и каротина.В августе поспевают сливы и яблоки. В них содержится большое количество сахара, привлекающее гурманов, а также в этих фруктах много важных макроэлементов.Август богат и овощами. Лучше сделать томаты, сладкие перцы и баклажаны главными составляющими сезонного меню. Необходимо питаться и молодым картофелем, богатым крахмалом и витаминами. Всего 300 грамм этого овоща на 70-75 % удовлетворяют суточную потребность человека в витамине C.