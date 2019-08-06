Названы симптомы, которые появляются за несколько недель до инфаркта

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20% инфарктов протекают бессимптомно.Болезни сердца – главная причина смертей во всем мире: 25% летальных исходов происходят по этой причине. Тем не менее, 90% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить с помощью сбалансированного питания, физических упражнений и отсутствия вредных привычек.Ишемическая болезнь сердца – заболевание, объединяющее атеросклероз коронарных артерий, стенокардию и инфаркт миокарда. Вследствие отложения холестериновых бляшек на стенках коронарных артерий их просвет сужается и кровоснабжение ухудшается. Со временем бляшки только увеличиваются, затрудняя кровоток. Поскольку большинство лекарств не способны полностью растворить их, перспектива инфаркта миокарда становится угрожающей.Инфаркт особенно коварен тем, что он случается неожиданно. Более того, 20% инфарктов протекают бессимптомно. Эти так называемые «молчаливые» инфаркты наносят непоправимый вред здоровью. Поэтому очень важно знать симптомы, которые могут заранее предупредить вас о том, что вскоре у вас может произойти сердечный приступ. Врачи назвали 6 «предвестников» инфаркта миокарда.1. Давление в грудиНикогда не игнорируйте давление или боль в груди. Это явный сигнал того, что у вас проблемы с сердцем, которые требуют немедленного лечения. Частая боль в груди – признак того, что сердечный приступ может случиться в любое время. Если боль распространяется на руки, спину, плечи и шею – это повод немедленно вызывать скорую!2. Нехватка воздухаСердце и легкие работают в тандеме, поэтому сбои в работе одного органа приводят к проблемам и в другом. Сужение просвета артерий препятствует нормальному кровотоку. Вследствие этого легкие получают слишком мало крови, и вы начинаете буквально задыхаться, хватая ртом воздух.3. Беспричинная усталостьЕсли вы стали просыпаться уставшим и вам не хватает сил на выполнение привычной работы – это может быть признаком приближающегося сердечного приступа. Повышенная утомляемость означает то, что ваше сердце работает в разы сильнее, чтобы качать кровь.4. Симптомы гриппа или простудыКак ни странно, большинство пациентов, переживших инфаркт, утверждают, что чувствовали симптомы гриппа или простуды перед приступом.5. Холодный потМелкий, липкий и холодный пот – распространенный симптом сердечного приступа. Это значит, что ваше сердце не получает достаточно крови, насыщенной кислородом. Ваш мозг также начинает страдать от недостатка кислорода и нарушения кровообращения, в результате чего ваше сознание кажется спутанным и затуманенным, а на лбу выступает холодная испарина.6. Перепады настроенияЧувство беспричинного страха, которое не прекращается, – признак нехватки кислорода. Если ваше настроение часто меняется со спокойного и счастливого до приступов паники без видимой на то причины, возможно, ваш организм предупреждает вас о приближающемся инфаркте.Конечно, взятые по отдельности, эти симптомы еще не означают, что у вас случится сердечный приступ. Однако с их помощью ваш организм посылает вам сигналы бедствия и просит вас о помощи.Читайте также: Медики рассказали о пользе творога для борьбы с раковыми опухолямиПомните, что любые симптомы – это подсказки, к которым следует прислушаться и найти причину болезни, вместо того, чтобы просто избавляться от неприятных ощущений с помощью обезболивающих.