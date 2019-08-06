Ученые выяснили, как недосыпание влияет на женщин

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Для организма важно хорошо высыпаться.Новое исследование показало, что женщины склонны к недосыпанию в силу разных причин, в том числе физиологических. Из-за систематического недосыпа они сильно рискуют здоровьем.Газета Mirror опубликовала свежие данные, полученные учеными. Согласно этим данным, среднестатистическая британская женщина не имеет полноценного сна в течение трех часов. Среди причин, которые мешают женщинам нормально спать, специалисты выделяют наиболее распространенные — это боли, связанные с месячным циклом, и пробуждения из-за детей, а также из-за храпа мужчин. Выводы ученых базируется на результатах анализа анкетирования 2000 супружеских пар, которых расспрашивали о различных привычках, касающихся сна.В связи с ликвидацией склада полная распродажа!«Треть женщин постоянно чувствуют себя невыспавшимися и разбитыми. Мужчины с такой проблемой сталкиваются реже: только двое из десяти», — констатировали авторы работы.Исследователи отмечают, что недосып оказывает сильное влияние на здоровье женщин. В частности, из-за недостатка сна зачастую нарушается их режим питания – женщины начинают есть больше сладкой и жирной пищи, к которой у них из-за недосыпа сразу резко усиливается тяга. Подобное изменение в питании ведет к росту уровня сахара в крови, скоплению жировых отложений, активизации воспалительных процессов.«В краткосрочной перспективе лишение сна может привести к плохой концентрации внимания, раздражительности и плохому настроению. В долгосрочной перспективе – ко множеству проблем, включая диабет 2 типа и болезни сердца», — сказала соавтор исследования, врач-терапевт Доктор Сара Джарвис.Кроме того, при недосыпе у женщин сразу снижается уверенность относительно себя и своей внешности, добавили ученые.По мнению экспертов, при недосыпе в течение рабочей недели нужно стараться восполнить недостаток сна по выходным.