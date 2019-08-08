Названо вино, избавляющее от тревоги и депрессии

В нем содержится природный антиоксидант.Вещество ресвератрол, являющееся компонентом красного вина, способно избавить от депрессии и приступов тревоги. К таким выводам пришли ученые из Университета Буффало (США).Ресвератрол — это природный антиоксидант, содержащийся в кожуре винограда. Специалисты провели ряд экспериментов на лабораторных мышах: грызунов заставили пережить стресс, в результате которого развилась депрессия.Тогда, ученые добавили в корм животным ресвератрол. Вещество начало подавлять накопившийся в мозгу фермент PDE4, который и провоцировал плохое настроение.В результате психическое состояние мышей улучшилось. Единственный минус, признаются эксперты, это дозировка препарата. К примеру, человеку весом 70 килограммов потребуется 700 мг ресвератрола, а это значит, что ему придется выпить около 350 бокалов красного за один раз (в одной порции вина содержится примерно 2 мг целебного вещества).Такое количество приведет к летальному исходу.Тем не менее проведенное исследование очень полезно для фармацевтов. Ученые говорят, что современные лекарства от депрессии направлены на изменение функций серотонина и норадреналина в головном мозге, а не на блокирование губительных ферментов и эффективны лишь для одной трети пациентов.