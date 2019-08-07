Медики рассказали, за сколько часов до сна нужно ужинать

Как избежать бессонницы.Время от времени у всех случаются бессонные ночи. Перенервничал на работе, переел или выпил вечером кофе в гостях. Но как быть, если бессонница не дает уснуть практически постоянно?Специалисты из Университета Техаса предлагают принимать теплую ванну. Лучше это делать за час-полтора до отхода ко сну.Помогут наладить сон медитации. Согласно исследованию, которое проводили в Стэнфордском университете, после медитации человек засыпает в два раза быстрее. Также перед сном полезно прогуляться на улице — хотя бы полчаса вокруг дома.Рекомендуется слушать спокойную расслабляющую музыку (классическую или другую) — за 45 минут до того, как идти спать.В жарком помещении заснуть сложно, поэтому спальню нужно охладить до 20 градусов или ниже. Если в комнате нет кондиционера, можно на несколько минут положить постельное белье в морозильную камеру.Важно, чтобы в комнате не было даже малейшего света, в том числе от мигающих гаджетов. На окна лучше повесить плотные шторы. Также нужно убрать шумные предметы, например, тикающие часы.Если человек не страдает аллергией, можно положить в кровать рядом с подушкой маленький узелок с лавандой — запах этого растения помогает быстрее уснуть и улучшает качество сна.Спать лучше на боку. Если лечь на спину, может возникать храп, и человек будет сам себя будить.Ужинать можно за полтора часа до сна. Причем ничего жирного и острого употреблять нельзя. Лучше есть рыбу или блюда из белого мяса с овощами. Вредно переедать: переполненный желудок не даст заснуть.На ночь желательно много не пить, так как будете постоянно просыпаться в туалет.Многие страдающие бессонницей заметили, что быстро засыпают после бокала вина. Однако, по мнению врачей, от спиртного страдает качество сна. Нарушается, как правило, фаза быстрого сна, которая важна для оперативной памяти и обучения. Также алкоголь обладает мочегонным эффектом.Нельзя смотреть на ночь фильмы ужасов, криминальную хронику, читать плохие новости.Тем, кто страдает бессонницей или часто просыпается ночью, рекомендуется заняться спортом. Но физические нагрузки должны быть в первой половине дня.По вечерам рекомендуется заваривать чай: ромашковый, с душицей, зеленый с мятой или мелиссой.Важно ложиться спать до 23:00, чтобы в организме вырабатывался мелатонин.Продукты, помогающие уснуть:Бананы. Они помогают улучшить выработку важных для нормального сна гормонов серотонина и меланина и расслабляют мышцы. Благодаря этому человек быстро засыпает.Кедровые и миндальные орехи позволяют снять стресс. Так что горстка орешков поможет снять нервное напряжение и крепко уснуть.Нут содержит витамин В6 — важный компонент для производства мелатонина.Мясо индейки и печеный картофель. В этих продуктах есть вещество триптофан, способствующее выработке серотонина.Овсянка. В ее составе находятся микроэлементы, которые благоприятно воздействуют на нервную систему.Грейпфрут и ананас. Это продукты с отрицательной калорийностью, которые можно есть непосредственно перед сном.