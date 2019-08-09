Назван еще один способ снизить риск деменции

Поможет высокая социальная активность.Британские исследователи установили, что благодаря высокой социальной активности люди в возрасте 50-60 лет могут замедлить старение мозга.Согласно результатам работы, социальная активность в таком возрасте позволяет снизить риск деменции, а также других нейродегенеративных заболеваний мозга в будущем.К исследованию были привлечены 10 228 тысяч человек, которые подвергались шести опросам в период с 1985 по 2013 годы. Вопросы, задаваемые добровольцам, касались частоты их социальных контактов с друзьями и родственниками.Также с 1997 года добровольцы проходили тестирование когнитивных способностей.В итоге ученые выяснили, что частые контакты с друзьями для людей в возрасте 60 лет значительно понижали риск развития слабоумия. Показатель составил 12 процентов в сравнении с теми, кто лишь несколько раз в месяц.Это исследование подтверждает важность социальных связей для профилактики слабоумия.