Врачи рассказали, как замедлить процесс старения

Эксперт в сфере фитнеса Ники Виброу из Колчестера назвала один из способов, позволяющий сохранить молодость.По мнению британского специалиста, замедлить нежелательный процесс старения и поддержать оптимальный водный баланс в организме помогут восемь кружек чая в день.Старение организма происходит под действием химических реакций в клетках. В процессе таких реакций образовываются свободные радикалы, чьи молекулы при переизбытке повреждают здоровые клетки. Эти элементы истощают, лишают клетки кислорода и снижают уровень коллагена, необходимого для сияния и упругости кожи. Чем больше свободных радикалов в организме, тем старше человек на вид. Рост вредных молекул происходит под влиянием радиации, неправильного питания, курения, употребления спиртного, недостаточной физической активности.Многочисленные исследования показали, что у тех, кто регулярно пьет чай, старение клеток происходит намного медленнее, чем у тех, кто не употребляет этого напитка. Большинство людей не может заставить себя выпивать необходимое количество воды в день. Некоторые эксперты не рекомендуют заменять ее другими напитками, однако Виброу считает: зеленый или белый чай вреда не принесет. Специалист употребляет чай каждый час и замечает результат такой «профилактики» старения. Кожа становится более эластичной и упругой, а благодаря имеющимся в напитке антиоксидантам снижается вес, а также уровень «плохого» холестерина.Ники Виброу рекомендует обратить внимание на комплекс микроэлементов и витаминов — аминокислоты, Омега-3, С и Е, сыворотку для зрелой кожи, спреи, содержащие магниевое масло, витамин D. После 40 лет некоторые упражнения стоит делать не так активно, но забывать о регулярной умеренной физической деятельности не следует.