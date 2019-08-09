Названы причины точечной головной боли

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Как определить причину недуга.Головная боль сейчас беспокоит едва не каждого – из-за изменения погоды, магнитных бурь, стрессов и многого другого. Но не стоит забывать, что среди причин могут быть перепады давления или, например, гайморит. По характеру и месту боли можно определить причины недуга и назначить правильное лечение.Причины головной боли: пульсирующая боль с левой или правой стороны головыОбычно боль в этом месте тупая и давящая резкая или жгучая. Если вместе с болью у вас резкая реакция на свет, тошнота, озноб или острая реакция на запахи – это мигрень. В таком случае, чтобы облегчить самочувствие, стоит выпить горячего черного чая и обезболивающее средство класса триптанов.Причины головной боли: боль при наклоне головы впередЕсли у вас ощущение, будто голова зажата в тиски, и боль сопровождается спазмами, а при наклоне головы вперед неприятное ощущение усиливается – это боль напряжения. Улучшить самочувствие поможет расслабляющий массаж и обезболивающие лекарства с содержанием аспирина.Причины головной боли: резкая сверлящая боль в глазуТакая боль часто появляется в комплексе с ощущением жжения лица и покраснением кожи, заложенным носом и слезами. И такие неприятные ощущения могут преследовать вас до 8 раз в сутки – у вас, вероятнее всего, кластерная головная боль.Спасаться от боли стоит лекарственными средствами-триптанами и кислородными масками. Кроме того, обязательно необходимо обратиться к врачу, ведь головная боль может свидетельствовать о серьезной патологии, в частности, сосудов головного мозга.Причины головной боли: тупая боль по всей головеЕсли у вас такая головная боль сопровождается гудением в ушах, ощущается головокружение, слабость и холод в конечностях – у вас пониженное давление.В таком случае попробуйте съесть кусок черного шоколада или крепкого кофе. Если это вам не поможет, то примите препарат для нормализации давления.Причины головной боли: болит голова в затылкеТошнота, заложенность ушей, немеют руки, «мушки» перед глазами и боль, которая давит – у вас повышенное давление.Необходимо измерить артериальное давление, и, если оно составляет 140/90 и выше, – вызывайте «скорую», а пока едут медики – примите препарат для нормализации давления. Также можно попробовать облегчить состояние горячим компрессом, приложенным к ногам, и холодным – к голове.Причины головной боли: голова «вот-вот взорвется»Когда вместе с головной болью проявляется слабость, тошнота – это признаки интоксикации. В таком случае сначала необходимо промыть желудок и выпить сорбент и препарат с аспирином, парацетамолом или ибупрофеном.Причины головной боли: ощущение давления на верхней части головыЕсли такая боль «расходится» по всей голове, есть тошнота, вы невнимательны и присутствует нервозность – это последствия недосыпа и пережитого стресса. Выпейте седативное средство, например, валериану или мятный или мелиссовый чай. И обязательно необходимо выспаться.