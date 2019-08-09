Врачи подсказали, как побороть тягу к сладкому

Если при виде торта, у вас начинают выделяться слюни, и у вас всегда есть ответ на вопрос «что к чаю?», тогда эта статья для вас.Ведь никакие упражнения и диеты не будут эффективны, если в вашем рационе важное место занимают булочки и тортики.Если не можете без сладкого, ешьте его до 9 утраНачнем с хорошего. Ученые из Университета Саракузы в Нью-Йорке в ходе исследований обнаружили, что именно утром сладкое, а особенно шоколад, не только не вредно, но и полезно. Раннее утро – это время дня, когда ваш организм превращает пищу в энергию. Позже, когда вы едите, ваше тело и мозг все еще находятся в режиме высокой боевой готовности, сохраняя энергию из пищи в качестве жирового резерва. Так что побалуйте себя кусочком шоколадки на завтрак – и она только пойдет на пользу вашему телу и мозгу.Избавьтесь от сладкого домаКакая может быть диета, если у вас перед глазами постоянно маячит вазочка з конфетами или зефиром. И одна конфетка незаметно превращается в пять. А вот отсутствие соблазна, наверняка, пойдет вам на пользу. Ведь даже самые ярые сладкоежки вряд ли пойдут ночью в магазин, если не обнаружат шоколадки у себя дома.Введите новые правила на работеСогласно исследованиям, именно чаепития со сладеньким на работе добавляют человеку в среднем около двух кг лишнего веса в год. Расскажите об этом коллегам и попробуйте ввести новые правила: прогулка вместо чая. Ну а если сложно сразу отказаться от этого ритуала, тогда замените сладкое сухофруктами, например.Уменьшите потребление солиКак не удивительно, но это очень действенный совет. Наш организм всегда стремиться к равновесию, поэтому избыток соли он захочет компенсировать сладким. Можете даже проследить за собой: после пересоленого обеда у вас обязательно появится мысли о десерте.Больше положительных эмоцийПопробуйте перестать поднимать себе настроение едой, и в частности сладким. Мы знаем, что проконтролировать «эмоциональное переедание» практически невозможно, поэтому советуем вам на случай стрессов или плохого настроения придумать план Б. Вспомните, что доставляет вам удовольствие и позволяет отвлечься: прогулка, встреча с близкими, массаж или даже шоппинг. Пробуйте все, что отвлечет вас от мысли о тортике.