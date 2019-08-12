Медики рассказали, как определить предрасположенность к инфаркту

Чаще встречается у мужчин.В группе риска инфаркта находятся все люди, начиная со среднего возраста.Преобладающее количество пациентов, обращающихся за медицинской помощью, являются мужчинами. Средний возраст болезни варьируется от 40 до 70 лет.К счастью, инфаркт не происходит внезапно: о начале его наступления будут сигнализировать яркие признаки, которые точно не стоит игнорировать:Обратите внимание на то, как вы поднимаетесь по лестнице: если расстояние в 1-2 этажа стало даваться вам с трудом, появились затруднения и одышка, то стоит посетить врача, чтобы избежать потенциально опасной ситуации.Боль в верхней части спины, особенно – в области лопаток, которая может отдавать в левую руку, также говорит о том, что в работе сердечно-сосудистой системы что-то не так.Стоит побеспокоиться, если при любой физической активности вы начинаете ощущать слабость, упадок сил и общее ухудшение самочувствия.