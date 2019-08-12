Медики рассказали, как определить предрасположенность к инфаркту
В группе риска инфаркта находятся все люди, начиная со среднего возраста.
Преобладающее количество пациентов, обращающихся за медицинской помощью, являются мужчинами. Средний возраст болезни варьируется от 40 до 70 лет.
К счастью, инфаркт не происходит внезапно: о начале его наступления будут сигнализировать яркие признаки, которые точно не стоит игнорировать:
Обратите внимание на то, как вы поднимаетесь по лестнице: если расстояние в 1-2 этажа стало даваться вам с трудом, появились затруднения и одышка, то стоит посетить врача, чтобы избежать потенциально опасной ситуации.
Боль в верхней части спины, особенно – в области лопаток, которая может отдавать в левую руку, также говорит о том, что в работе сердечно-сосудистой системы что-то не так.
Стоит побеспокоиться, если при любой физической активности вы начинаете ощущать слабость, упадок сил и общее ухудшение самочувствия.
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