Врачи рассказали, за сколько часов до сна можно есть

Ужинать можно за полтора часа до сна. Причем ничего жирного и острого употреблять нельзя, — советуют медики.Лучше есть рыбу или блюда из белого мяса с овощами. Вредно переедать: переполненный желудок не даст заснуть.На ночь желательно много не пить, так как будете постоянно просыпаться в туалет.Многие страдающие бессонницей заметили, что быстро засыпают после бокала вина. Однако, по мнению врачей, от спиртного страдает качество сна. Нарушается, как правило, фаза быстрого сна, которая важна для оперативной памяти и обучения. Также алкоголь обладает мочегонным эффектом.По вечерам рекомендуется заваривать чай: ромашковый, с душицей, зеленый с мятой или мелиссой.Важно ложиться спать до 23:00, чтобы в организме вырабатывался мелатонин.Продукты, помогающие уснуть:Бананы: они помогают улучшить выработку важных для нормального сна гормонов серотонина и меланина и расслабляют мышцы. Благодаря этому человек быстро засыпает.Кедровые и миндальные орехи позволяют снять стресс.Нут содержит витамин В6 — важный компонент для производства мелатонина.Мясо индейки и печеный картофель — в этих продуктах есть вещество триптофан, способствующее выработке серотонина.Овсянка: ее составе находятся микроэлементы, которые благоприятно воздействуют на нервную систему.Грейпфрут и ананас: это продукты с отрицательной калорийностью, которые можно есть непосредственно перед сном.