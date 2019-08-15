Врачи рассказали, за сколько часов до сна можно есть
Лучше есть рыбу или блюда из белого мяса с овощами. Вредно переедать: переполненный желудок не даст заснуть.
На ночь желательно много не пить, так как будете постоянно просыпаться в туалет.
Многие страдающие бессонницей заметили, что быстро засыпают после бокала вина. Однако, по мнению врачей, от спиртного страдает качество сна. Нарушается, как правило, фаза быстрого сна, которая важна для оперативной памяти и обучения. Также алкоголь обладает мочегонным эффектом.
По вечерам рекомендуется заваривать чай: ромашковый, с душицей, зеленый с мятой или мелиссой.
Важно ложиться спать до 23:00, чтобы в организме вырабатывался мелатонин.
Продукты, помогающие уснуть:
Бананы: они помогают улучшить выработку важных для нормального сна гормонов серотонина и меланина и расслабляют мышцы. Благодаря этому человек быстро засыпает.
Кедровые и миндальные орехи позволяют снять стресс.
Нут содержит витамин В6 — важный компонент для производства мелатонина.
Мясо индейки и печеный картофель — в этих продуктах есть вещество триптофан, способствующее выработке серотонина.
Овсянка: ее составе находятся микроэлементы, которые благоприятно воздействуют на нервную систему.
Грейпфрут и ананас: это продукты с отрицательной калорийностью, которые можно есть непосредственно перед сном.
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