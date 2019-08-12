Медики назвали девять самых опасных продуктов с ГМО

Медики составили перечень из девяти ГМО продуктов, чье употребление может представлять серьезную угрозу для организма.Нельзя включать в рацион картофель с ГМО, поскольку в некоторых видах содержится ген скорпиона, позволяющий защитить корнеплод от колорадского жука.Порядка 40% представленных на рынке помидоров тоже относятся к числу генетически модифицированных. Они выглядят привлекательно, имеют почти одинаковый размер и не могут похвастаться томатным вкусом.Растительное масло обычно производят из кукурузы, подсолнечника, сои, льна, а данные продукты часто подвергаются ГМО.Рис сталкивается с таким воздействием ради повышения урожайности.ГМО попадается и среди яблок, а их отличие в необычайно длительном сроке годности.В клубнике можно найти ген полярной камбалы, что делает ее устойчивой к морозам.Соевые бобы после генетической модификации могут провоцировать проблемы с поджелудочной.Угрозу представляет ГМО кукуруза, если употреблять ее часто, возможны сбои в работе печени, почек и сердца.Производители колбасных изделий нередко даже не указывают, что продают ГМО продукт.