Медики назвали девять самых опасных продуктов с ГМО
Нельзя включать в рацион картофель с ГМО, поскольку в некоторых видах содержится ген скорпиона, позволяющий защитить корнеплод от колорадского жука.
Порядка 40% представленных на рынке помидоров тоже относятся к числу генетически модифицированных. Они выглядят привлекательно, имеют почти одинаковый размер и не могут похвастаться томатным вкусом.
Растительное масло обычно производят из кукурузы, подсолнечника, сои, льна, а данные продукты часто подвергаются ГМО.
Рис сталкивается с таким воздействием ради повышения урожайности.
ГМО попадается и среди яблок, а их отличие в необычайно длительном сроке годности.
В клубнике можно найти ген полярной камбалы, что делает ее устойчивой к морозам.
Соевые бобы после генетической модификации могут провоцировать проблемы с поджелудочной.
Угрозу представляет ГМО кукуруза, если употреблять ее часто, возможны сбои в работе печени, почек и сердца.
Производители колбасных изделий нередко даже не указывают, что продают ГМО продукт.
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