Медики рассказали о полезных свойствах манго
Так, группа ученых провела ряд исследований и выяснила, почему необходимо есть манго.
Укрепление иммунитета
В манго содержатся бета-каротин и каротиноиды. При попадании в организм человека эти вещества преобразовываются в витамин А и выполняют антиоксидантную роль. Высокое содержание витамина С обеспечивает поддержку иммунной системы.
Защита печени
Печень сильнее других органов нуждается в защите от токсических веществ, а в манго, как было упомянуто выше, содержится большое количество антиоксидантов. Ежедневное употребление манго — это самый простой и естественный способ поддержания печени в хорошем состоянии.
Нормализация работы пищеварения
Клетчатка способствует выведению токсинов и улучшению работы пищеварения. Для того, чтобы получить 20% от суточной нормы клетчатки, достаточно съесть всего один плод, он же поможет избежать недостатка калия. При дефиците калия в организме нарушается водный баланс, это вызывает затруднения в работе кишечника.
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