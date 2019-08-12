Медики рассказали о полезных свойствах манго

Манго — один из немногих продуктов, который объединяет в себе изысканный вкус и невероятное количество полезных витаминов.

Так, группа ученых провела ряд исследований и выяснила, почему необходимо есть манго.

Укрепление иммунитета

В манго содержатся бета-каротин и каротиноиды. При попадании в организм человека эти вещества преобразовываются в витамин А и выполняют антиоксидантную роль. Высокое содержание витамина С обеспечивает поддержку иммунной системы.

Защита печени

Печень сильнее других органов нуждается в защите от токсических веществ, а в манго, как было упомянуто выше, содержится большое количество антиоксидантов. Ежедневное употребление манго — это самый простой и естественный способ поддержания печени в хорошем состоянии.

Нормализация работы пищеварения

Клетчатка способствует выведению токсинов и улучшению работы пищеварения. Для того, чтобы получить 20% от суточной нормы клетчатки, достаточно съесть всего один плод, он же поможет избежать недостатка калия. При дефиците калия в организме нарушается водный баланс, это вызывает затруднения в работе кишечника.
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