Врачи объяснили, почему мужчинам нужно есть черный шоколад

На протяжении многих лет идут споры о том, полезен ли шоколад. Несомненно, злоупотребление этим лакомством чревато для нашего обмена веществ, здоровья зубов.Однако недавно шотландские специалисты из Абердинского университета выявили, что наибольшую пользу употребление тёмного шоколада приносит мужскому организму.Шоколад, в котором содержание какао превышает 70%, обладает разжижающими кровь свойствами, нормализует кровообращение и снижает риск тромбообразования.При чем, данный вид шоколада наиболее полезен для мужского населения, чем для женского. Женщины от употребления шоколада становятся добрее и у них улучшается настроение. Все благодаря выработке гормона счастья от употребления ими данного лакомства.При всей очевидной пользе темного шоколада стоит помнить, что все хорошо в меру. Для поддержания суточной нормы темного шоколада достаточно всего лишь 50 грамм. Излишнее увлечение этим сладким лакомством может стать причиной нарушения обмена веществ, что скажется на вашем весе, а так же может стать лишним поводом походов к стоматологу.Норму употребления шоколада можно изменить, если человек выполняет повышенную физическую работу, или занят спортом. Так же следует помнить, что вечером шоколад лучше не есть, так как это может стать причиной нарушения сна. С осторожностью следует употреблять данный вид сладости людям с проблемами поджелудочной железы.