Назван алкогольный напиток, способствующий похудению

Снижается риск ожирения печени.Сотрудники Университета Эрлангена-Нюрнберга выяснили, что пиво способно защитить организм человека от некоторых проблем со здоровьем.Так, в пенном напитке содержатся изо-альфа-горькие кислоты и ксантогумол. Эти вещества снижают риск развития ожирения печени и помогают при воспалительных процессах.Напиток также содержит кислоты, которые положительно влияют на обмен глюкозы и помогают в борьбе с лишним весом.Но ученые напоминают, что употреблять пиво нужно с умом и не торопиться лечить болезни с его помощью. Для начала необходимо посетить врача и пройти обследование.