Этот утренний напиток без сахара не приносит пользы

Традиционный утренний напиток — кофе — обязательно нужно пить с сахаром, только так можно улучшить работу мозга, иначе напиток пользы не принесет.В результате экспериментов, в которых приняли участие четыре десятка добровольцев, выяснилось, что кофеин, вступая во взаимодействие с глюкозой, увеличивает активность работы некоторых отделов мозга. Эти отделы отвечают за способность концентрироваться, повышение внимательности и память.Испанские нейропсихологи также выяснили, что кофе с сахаром значительно улучшает когнитивные способности человека, если тот попадает в условия, когда необходимо постоянно быть во внимании и использовать память по максимуму.Но если лишить кофе сахара, как показали исследования, напиток становится совершенно бесполезным.