Этот утренний напиток без сахара не приносит пользы
В результате экспериментов, в которых приняли участие четыре десятка добровольцев, выяснилось, что кофеин, вступая во взаимодействие с глюкозой, увеличивает активность работы некоторых отделов мозга. Эти отделы отвечают за способность концентрироваться, повышение внимательности и память.
Испанские нейропсихологи также выяснили, что кофе с сахаром значительно улучшает когнитивные способности человека, если тот попадает в условия, когда необходимо постоянно быть во внимании и использовать память по максимуму.
Но если лишить кофе сахара, как показали исследования, напиток становится совершенно бесполезным.
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