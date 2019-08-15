ВОЗ обнаружила вакцину от смертельного вируса

Победа над вирусом Эбола уже близка.Ученые вплотную приблизились к победе над очень опасным заболеванием — вирусом Эбола. Это произошло после того, как в ходе клинических исследований два новых экспериментальных препарата намного повысили выживаемость пациентов.Власти Конго приостановили исследования в области лечения вируса Эбола, начавшиеся в ноябре прошлого года, после того, как узнали об успехе двух из 4 экспериментальных препаратов. Лекарство ZMapp и ремдесирир исключены из клинических исследований, так как два оставшихся лекарства продемонстрировали большую эффективность.Речь идет о лечении вируса Эбола с помощью препаратов на основе моноклональных антител, стимулирующих иммунную систему, под названием REGN-EB3 и mAb114. Получены убедительные научные доказательства того, что применение этих лекарств намного снижает смертность среди зараженных.В отношении двух прочих экспериментальных препаратов такого эффекта обнаружено не было, поэтому от их испытаний решено полностью отказаться. Поскольку эти исследования проводились на живых людях, и эффективность одних препаратов была очевидна на фоне неэффективности других, то всех без исключения пациентов срочно перевели на эффективные лекарства.Сообщается, что с помощью этих препаратов смертность от вируса Эбола удалось свести до 29%. Среди пациентов, которые не получали экспериментального лечения, она приближалась к 67%. Оба препарата связываются с гликопротеинами вируса Эбола и нейтрализуют их способность инфицировать другие клетки.