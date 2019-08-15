Медики рассказали о полезных свойствах орехов

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Орехи содержат множество полезных элементов.Науке известно, что орехи — это натуральные капсулы здоровья. Они содержат полезные нутриенты, значительно укрепляющие сердечно-сосудистую систему.Ненасыщенные жиры. В орехах содержатся ненасыщенные жиры, очень полезные для удаления из организма так называемого «плохого» холестерина или липопротеинов низкой плотности. При высокой концентрации увеличивается опасность инфарктов и инсультов.Жирные кислоты Омега-3. Орехи насыщенны этими полезными элементами, которые защищают сердце от инфаркта миокардаВолокна. В орехах содержится изрядное количество пищевых волокон, также уменьшающих уровень холестерина. Доказано, что волокна в диете предотвращают развитие у человека диабета.Витамин Е. Орехи содержат витамин Е, способный остановить формирование бляшек в наших артериях.Селен. Для сохранения здоровья сердца и уменьшение воспалительных процессов, а также окислительного стресса, организму требуется селен. В орехах достаточное количество этого элемента.