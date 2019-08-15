Назван эффективный способ борьбы с ожирением

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Проблема лишнего веса — одна из наиболее актуальных проблем со здоровьем во всем мире. Так, по последним данным Всемирной организации здравоохранение, в нашей стране 58% людей имеют проблему с лишним весом, а у каждого четвертого – ожирение.И если лишний вес зачастую проблема эстетического характера, то ожирение – это медленная смерть. Люди, страдающие ожирением, рискуют «заработать» проблемы с сердцем, диабет, онкологию и даже рак.Когда необходимо сбросить большой вес, не всегда действуют такие стандартные методы как диета и спорт. К счастью, у науки есть эффективное решение этой проблемы. Так, все более популярным становится шунтирование желудка. Операция позволяет уменьшить объем желудка. Насыщение происходит быстрее, а проблема переедания полностью отпадает.Как результат, хочется меньше есть. Тем не менее, чувство голода появляется быстрее. Метаболизм разгоняется и начинается ускоренное снижение веса. Это не все плюсы данной операции, ведь после шунтирования можно избавиться от таких болезней как: артрит, диабет второго типа, повышенное давление, головные боли, проблемы со сном и холестерином.Важно понимать, что это радикальный метод решения проблемы с лишним весом. Он подходит лишь людям с ИМТ не менее 30 кг/м2. Если же лишний вес не несет прямой угрозы для жизни, операцию стоит делать с ИМТ более 40. Консультация поможет понять, можно ли делать шунтирование в том, или ином случае.Для того, чтобы такая сложная операция прошла без осложнений, важно обратиться к опытным специалистам. Хорошо себя зарекомендовали Health Travel Guide. Благодаря их работе можно получить доступ к качественной бариатрической хирургии и провести операцию в странах Балтии. Компания занимается медицинским туризмом и позволяет найти оптимальную «середину» между качеством и стоимостью услуги.Важно понимать, бариатрическая хирургия предполагает длительный период восстановления. Сама операция занимает до трех часов. После нее необходима госпитализация на 3-4 дня. Далее начинается восстановительный период, во время которого нужно приучить желудок к «новым правилам». Начать необходимо с жидкой диеты. Для многих адаптация становится серьезным испытанием, однако к нему нужно быть готовым.Конечно, у столь серьезной операции могут быть и негативные последствия. Так, после шунтирования организму будет трудно переваривать жирные блюда, а также еду с высоким содержанием сахара. Как результат – диарея, тошнота, возможно головокружение. Кроме того, возможен дефицит витаминов. Пациенту будет необходимо всю жизнь принимать комплексы витаминов и минералов.Важно понимать, что шунтирование желудка – не просто метод похудения. Это инструмент, позволяющий спасать людей, для которых сброс лишнего веса – уже вопрос жизни и смерти. Он позволяет быстро вернуться к здоровому весу и существенно улучшить качество жизни. Пройдите консультацию и узнайте, необходима ли в вашем случае проведение данной операции.