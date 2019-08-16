Названы продукты, которые влияют на гормоны

Органами человеческого тела управляют гормоны. Их в организме великое множество.Когда нарушается их баланс, хрупкое равновесие рушится, и возникают проблемы со здоровьем.Как привести их в порядок?ТестостеронЭто мужской гормон. Он влияет на кости, мышцы, на мужское либидо.Чтобы повысить гормон нужно есть соевые продукты (тофу, эдамамэ), гранат, виноград, изюм, тунец и яйца. Снижают же его концентрацию мука пшеницы и алкоголь.ЭстрогенЖенский гормон влияет на менструальный цикл, рост груди. Мужчинам он также важен, так как укрепляет кости. Проблемы с эстрогеном чаще всего имеют люди с лишним весом. Опасно то, что мало эстрогена и много тестостерона может довести женщину до операционного стола. Доказано, что это одна из причин рака груди.Нормализовать выработку эстрогена помогает цельная соя, фрукты, брокколи и цветная капуста.АдреналинЭтот гормон помогает крови приливать к мышцам, питая их. Избыток адреналина приводит к раздражительности, плохому сну, чувству тревоги, головокружениям. Контролировать этот гормон помогают физические упражнения и йога.КортизолЭтот гормон выделяется в большом количестве при стрессе. Он помогает поддерживать баланс воды в организме и не даёт давлению прыгать. Оказывает влияние кортизол и на либидо, иммунитет и работу системы ЖКТ. При высоком уровне этого гормона эти системы начинают работать неправильно. Кроме того, появляется акне и лишний вес. Специалисты советуют справляться со стрессом, чтобы не давать кортизолу шалить.ИнсулинЭтот гормон также очень важен. Он регулирует сахар в крови. Повысить чувствительность организма к инсулину помогают физические упражнения. Но перед тренировкой важно поесть. Специалисты рекомендуют сделать за 40 минут до спортзала, а также через полчаса после него.Нужно отметить, что стоит хотя бы ежегодно проверять свои гормоны и не затягивать с визитом к медикам.