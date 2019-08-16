Лучшие способы снижения риска мигрени

Мигрень это тяжелое расстройство здоровья, характеризующееся интенсивными головными болями. Существуют натуральные способы уменьшить риск развития этого состояния.Регулярный прием кофе, чая, газированных напитков и других источников кофеина может спровоцировать приступы мигрени. Именно поэтому нужно уменьшить содержание кофеина в вашем суточном рационе до минимума. Если вы уже страдаете от мигрени, то кофеин следует полностью исключить.Регулярные тренировки способствуют большему выделению эндорфинов или натуральных обезболивающих. А они эффективно снижают болезненность приступов мигрени. Поэтому почаще занимайтесь теми или иными видами спорта.Чем меньше времени вы тратите на сон, тем более тяжело протекают приступы мигрени. Исследования доказали связь между недосыпом и развитием головных болей. Старайтесь получать в день не менее 7 часов сна.Существуют самые разные способы управления стрессом, включая молитвы, медитации, общение с дорогими вам людьми, хобби, пешие прогулки, плавание и велосипед. Каждый может подыскать что-то индивидуальное, что помогает именно ему, но в любом случае, чем меньше стресса в жизни, тем ниже риск мигрени.