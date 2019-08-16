Побороть бессонницу: 10 методов, которые помогут выспаться

Бессонница — довольно частая проблема в современном обществе. Избавиться от неё бывает не так-то просто. Но если начать следовать определенным советам, то можно начать высыпаться.Метод №1: зарядкаУтром необходимо выполнять зарядку. Вы спросите, каким образом физическая активность в начале дня помогает высыпаться? Самая главная польза заключается в том, что утренняя зарядка помогает сразу же проснуться, встать с постели, взбодриться и почувствовать себя гораздо лучше. Это позволит оставаться бодрым на протяжении всего дня, а вечером без проблем уснуть.Метод №2: завтракВкусная и сытная еда позволяет быстрее проснуться. К тому же перед сном вы станете думать о том, что утром вас ждёт желанное блюдо, то ложиться спать будет гораздо приятнее. Еда может стать мощным мотиватором.Метод №3: отказ от сладких напитковСладкие напитки не лучший выбор для человека, который хочется выспаться. Употребление сахара в целом лучше ограничить после 17:00. Так как это позволит организму до сна провести детоксикацию, увеличить скорость метаболизма во сне. А вот выбросы инсулина только негативно повлияют на здоровье.Метод №4: фруктыОднако небольшое количество углеводов не повредит. Это позволит начать выработку мелатонина, таким образом можно побороть бессонницу и как следует выспаться ночью. В идеале лучше отказаться от крахмалистых фруктов, типа бананов, а вот апельсины или виноград не навредят.Метод №5: отказ от кофеКофеин способен увеличить уровень адреналина. Именно поэтому его не надо принимать после 17:00. А в идеале вовсе отказаться от него, это точно улучшит качество сна.Метод №6: чтениеЧтение помогает побороть бессонницу. Оно действует как мощное успокоительное. Если добавить к этому занятию чашечку травяного, лучше ромашкового, чая, то эффект будет просто потрясающим.Метод №7: дневникВ прошлом многие писали дневники вручную, рассказывая о событиях прошедшего дня. Это делалось не столько для того, чтобы помнить, что было, а для успокоения и хорошего сна в том числе. Сложно представить современных людей, сидящих в кресле перед красивой тетрадкой, но тем не менее это работает и позволяет выспаться. Вместо того, чтобы перед сном мыслить, как провести будущий день, лучше записать всё в ежедневник, составить планы и вычеркнуть уже реализованное.Метод №8: сексЛучше всего снять стресс после прожитого дня можно при помощи секса. Интимная близость позволяет избавиться от злобы, раздражения, негатива. Ведь в процессе вырабатываются гормоны окситоцин и серотонин, что и заставляет человека почувствовать себя расслабленным, сонным и счастливым.Метод №9: режим дняНеобходимо строго следовать режиму дня. Если вы будете просыпаться и ложиться в одно и то же время каждый день, то проблем с тем, чтобы выспаться не будет. Причём на сон нужно отдавать 7-8 часов в сутки.Метод №10: отказ от телефоновЭто касается отказа от гаджетов перед сном. Смартфоны мешают качественному засыпанию, провоцируя бессонницу. Поэтому лучше отложить его ночью, причём подальше. Будильник не в шаговой доступности поможет быстрее встать и пробудиться.