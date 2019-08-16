Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга

Уметь распознавать инсульт очень важно. Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.Эксперты отмечают, что первые сигналы о начинающемся инсульте можно уловить за несколько дней и даже месяцев до того драматичного момента, когда у человека случается обширное кровоизлияние. По их словам, в случае кровоизлиянии в правом полушарии мозга внешне пострадает левая половина тела, а если очаг инсульта будет располагаться в левом полушарии, пострадает правая половина.Что же может чувствовать человек на раннем этапе развития инсульта? Врачи называют несколько признаков возможного опасного процесса:проблемы со зрением: расплывающиеся предметы, мелькающие «мушки» в одном глазе;избыточная раздражительность вплоть до проявления агрессии, либо, наоборот, упадок сил, потеря энергии и сонливость;нарушение ориентации – человек может потерять способность узнавать места или людей, ориентироваться в пространстве, не может ясно что-то рассказать, теряет ясность мысли;онемевшие с одной стороны тела пальцы рук и ног.головная боль, которая концентрируется в области виска.Кроме того, на фоне этих признаков могут наблюдаться симптомы, напоминающие расстройство пищеварения.Специалисты сообщают, что подобные симптомы могут длиться на протяжении несколько часов, а после – самостоятельно проходить, сменяясь вполне нормальным самочувствием. Но успокаиваться нельзя. Необходимо обязательно посетить врача, поскольку риск полноценного инсульта при данных явлениях оказывается очень высоким.