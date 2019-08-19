На рынок вышел новый препарат от туберкулеза

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Туберкулез убивает 1,6 миллиона человек в год, около 500000 из которых страдают от лекарственно-устойчивых штаммов заболевания. Между тем, выпускать новые лекарства производители не спешат.Фармацевтические компании в значительной степени отказались от разработки антибиотиков, поскольку продавать их невыгодно. Гораздо большую прибыль приносят препараты для терапии хронических заболеваний, вроде таблеток, снижающих давление или уровень холестерина.Антибиотики же относительно дешевы и принимаются в течение нескольких дней или недель (к тому же, ведется активная пропаганда запрета самоназначений). Зато лекарства от рака или диабета пациенты будут принимать годами.Спасти ситуацию попыталась некоммерческая группа TB Alliance (альянс по борьбе с туберкулезом), которая разработала антибиотик претоманид специально для терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.По словам производителей, «неоспоримое преимущество некоммерческой организации заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о возвращении прибыли акционерам».Претоманид является частью схемы с из трех препаратов, направленных против высокоустойчивых форм туберкулеза и является третьим одобренным FDA противотуберкулезным препаратом за более чем 40 лет. TB Alliance сообщает, что 95 из первых 107 добровольцев, испытавших лечение, имели успешный результат после шести месяцев приема препаратов. Для сравнения, среднеисторический показатель успешности лечения туберкулеза составляет около 35 %.Альянс по борьбе с туберкулезом выразил надежду, что одобрение FDA позволит другим странам приобрести новое лекарство и сделать его доступным для своих граждан.