Назван главный продукт, мешающий успешному похудению

Отказ от этого продукта поможет сбросить килограммы.Известный фитнес-тренер Анита Луценко отлично разбирается в вопросах похудения, поэтому ее советы и лайфхаки мгновенно становятся мега-популярными и, самое главное, оказываются действительно эффективнымиНедавно Анита рассказала о том, как быстро и легко похудеть на несколько килограммов, отказавшись от всего лишь одного продукта.«Самый простой способ убрать парочку лишних кг — это убрать из рациона любой хлеб, любого цвета и цены. Можно только парочку хлебцев или бездрожжевой цельнозерновой, но тоже не целый, бублики и сухари тоже убрать. P. S. У большинства же хлеб (вместо каш), сладкое на перекусы, кг фруктов (польза же), литрами кефир и латешечка. И потом удивление??? Почему у меня лишнее на боках? Все логично! Так и должно быть при таком рационе», — написала Луценко на своей страничке в Facebook.Свои советы Анита Луценко лично проверила на практике: в подтверждение своих слов тренер показала фото своей фигуры после родов и поделилась историей о том, как ей удалось сбросить лишние килограммы и вернуть себе хорошее самочувствие и уверенность в себе.