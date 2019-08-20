Необычный симптом: Непрекращающийся кашель оказался симптомом рака кишечника, а не легких
Как рассказывает газета Daily Mirror, сначала семья Тревора решила, что он подхватил инфекцию, и посоветовала обратиться в больницу. В больнице, однако, у Тревора обнаружили рак кишечника, причем на поздней стадии.
«Оказалось, опухоль кишечника быстро распространялась и перешла на легкие. Эта новость выбила нас из колеи», — рассказала супруга пациентка Мэнди, вместе с которой он прожил 32 года.
Состояние Тревора было очень тяжелое и стремительно ухудшалось, и врачи заключили, что ему осталось жить около 3 недель. Последние дни британец провел в больнице в окружении родных и близких. Через 16 дней после постановки диагноза он скончался.
«Все происходило так быстро. Он очень истощал, от него оставались только кожа да кости», — рассказала вдова.
Мэнди утверждает, что помимо слабости и кашля у Тревора не было видимых признаков смертельно опасного заболевания.
«Он был здоровым и спортивным мужчиной. Он бросил курить более 30 лет назад. К тому же он практически не пил алкоголь и старался правильно питаться», — рассказала она.
Мэнди рассказала историю болезни погибшего супруга, чтобы предупредить окружающих об опасности такого симптома, как длительный кашель. Если кашель не проходит в течение нескольких недель, необходимо обязательно обследоваться, подчеркнула она.
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