Гастрит: 5 фактов, которые полезно знать всем

Минздрав сообщил, что за последние пять лет в России выросло число жителей, которые больны гастритом.По словам врачей, основной причиной гастрита является не неправильное питание, а бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая легко приспосабливается к кислотной среде желудка и провоцирует воспаление его стенок. Заражение бактерией происходит через бытовые предметы (посуду), предметы гигиены (зубные щетки), поцелуи.Есть популярное мнение о том, что первые блюда снижают риск развития болезней ЖКТ. Но это неправда. По статистике, реже всего гастритом болеют англичане, японцы и немцы, которые почти не едят супов.Боли в животе, вздутие, тошнота и т. д. – все это проявления разных болезней ЖКТ – но не гастрита. Во многих случаях гастрит никак не проявляется. Выявить его помогают не внешние симптомы, а анализ ткани стенки желудка, который получают при гастроскопии.Аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (обезболивающие и жаропонижающие) обладают свойством «прожигать» слизистую желудка. При этом может возникать состояние, похожее на гастрит, но по существу гастритом оно не является.На сегодня нет достаточных медицинских доказательств того, что стресс ведет к развитию гастрита. В то же время тревоги и волнения могут способствовать увеличению выделения кислоты в желудке и тем самым усугублять боли во время острого гастрита.