Гастрит: 5 фактов, которые полезно знать всем
Гастрит не появляется от еды всухомятку. По словам врачей, основной причиной гастрита является не неправильное питание, а бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая легко приспосабливается к кислотной среде желудка и провоцирует воспаление его стенок. Заражение бактерией происходит через бытовые предметы (посуду), предметы гигиены (зубные щетки), поцелуи.
Супы не защищают от появления гастрита. Есть популярное мнение о том, что первые блюда снижают риск развития болезней ЖКТ. Но это неправда. По статистике, реже всего гастритом болеют англичане, японцы и немцы, которые почти не едят супов.
Гастрит может не иметь симптомов. Боли в животе, вздутие, тошнота и т. д. – все это проявления разных болезней ЖКТ – но не гастрита. Во многих случаях гастрит никак не проявляется. Выявить его помогают не внешние симптомы, а анализ ткани стенки желудка, который получают при гастроскопии.
Лекарства могут повредить желудок, но гастрита не вызывают. Аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (обезболивающие и жаропонижающие) обладают свойством «прожигать» слизистую желудка. При этом может возникать состояние, похожее на гастрит, но по существу гастритом оно не является.
Стресс не вызывает гастрита, но ухудшает его течение. На сегодня нет достаточных медицинских доказательств того, что стресс ведет к развитию гастрита. В то же время тревоги и волнения могут способствовать увеличению выделения кислоты в желудке и тем самым усугублять боли во время острого гастрита.
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