Названы сладости, которые можно есть даже на диете

Каждому человеку, который следит за своей фигурой и переживает за лишние килограммы, важно, чтобы в их рационе были только низкокалорийные продукты, которые не оставят след на фигуре.Диетологи отмечают, что даже любимые лакомства можно сделать диетическими.По мнению врачей, одним из лучших видов десертов является мороженое. Среди его видов есть и низкокалорийные — это, например, молочное мороженое, замороженные фруктовый сок или фруктовое пюре, а также сорбет (шербет).Легкий замороженный десерт легко приготовить самостоятельно. В частности, можно взбить блендером фрукты и ягоды, распределить смесь по формочкам и подержать некоторое время в морозилке.Любителям классического мороженого диетологи советуют готовить его своими силами, но в рецепте десерта сахар следует заменить на стевию. Стевия — это трава, листья которой отличаются сладостью, на их основе производятся натуральные сахарозаменители. Также вместо сахара диетологи рекомендуют добавлять стевию при приготовлении шоколадного крема. Сливочное масло, которое входит в его рецепт, специалисты советуют заменить на творожный сыр.Еще один вид сладкого, который не дает полнеть, — зефир. В зефире нужно использовать вместо сахара заменитель, тогда его калорийность уменьшится в три раза.Если готовить десерты с указанными изменениями в их рецептуре, они превратятся в практически безопасные продукты для стройной фигуры. Однако, сладости нужно перестать воспринимать как продукт, уместный в ежедневном рационе — на столе они должны быть редким лакомством.